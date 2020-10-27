Лицом к событию. Путинизм в кольце "фронтов" ?

Пространство, которое Владимир Путин хотел себе подчинить как Сталин после Ялты, скукоживается на глазах. Что происходит в постсоветском мире? Обсуждают Максим Саморуков, Борис Кагарлицкий, Виталий Портников, Владимир Фесенко. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30915132.html