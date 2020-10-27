Время Свободы:"Бояться должны не студенты, а Лукашенко!"

Александр Лукашенко требует отчислять студентов, участвующих в забастовках*** Дума, приняла закон, запрещающий судьям Конституционного суда выступать с особым мнением***Главный редактор издания Граты Антон Наумлюк – о нарушениях в ходе местных выборов в Украине