Глава Хакасии второй раз выиграл суд у пресс-секретаря "Роснефти"

Абаканский городской суд во второй раз удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву. Об этом сообщил "Коммерсантъ". Леонтьев назвал чиновника "дебилом", суд признал это высказывание оскорбительным, порочащим честь и достоинство Коновалова.

Защита ответчика планирует обжаловать это решение в Верховном суде Хакасии.

Ранее вышестоящий суд отменил решение Абаканского городского суда по иску Коновалова к Леонтьеву. Коновалов доказывал, что пресс-секретарь и директор департамента информации и рекламы в ранге вице-президента компании "Роснефть", опорочил его честь и достоинство. Материалы были направлены в суд первой инстанции.