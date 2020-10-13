Глава Хакасии второй раз выиграл суд у пресс-секретаря "Роснефти"

Абаканский городской суд во второй раз удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву. Об этом сообщил "Коммерсантъ". Леонтьев назвал чиновника "дебилом", суд признал это высказывание оскорбительным, порочащим честь и достоинство Коновалова.
Защита ответчика планирует обжаловать это решение в Верховном суде Хакасии.
Ранее вышестоящий суд отменил решение Абаканского городского суда по иску Коновалова к Леонтьеву. Коновалов доказывал, что пресс-секретарь и директор департамента информации и рекламы в ранге вице-президента компании "Роснефть", опорочил его честь и достоинство. Материалы были направлены в суд первой инстанции.
- Михаил Леонтьев обозвал и подверг резкой критике главу Хакасии Валентина Коновалова в декабре 2018 года.
- В январе 2019 глава Хакасии, член КПРФ Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, который утверждал, что предвыборную кампанию Коновалова осенью 2018 года якобы финансировал "Рутэк". Бенефициаром холдинга считается бизнесмен Глеб Хор, член партии "Единая Россия", которую во время предвыборной кампании активно критиковал Коновалов. Абаканский городской суд признал сведения, распространённые Леонтьевым о Коновалове в эфире абаканского телеканала ТВ7, ложными и обязал редакцию выпустить опровержение.
- Выборы главы Хакасии прошли в конце 2018 года в несколько этапов. В первом туре Валентин Коновалов обошёл действующего губернатора Зимина. Он вступил в должность 15 ноября 2018 года.
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