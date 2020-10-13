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Основатель брендов "Довгань" и "Смак" арестован в США

Реклама водки "Довгань", 90-е годы

Власти США арестовали предпринимателя Германа Лиллевяли по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщают агентство РАПСИ со ссылкой на адвоката одного из людей, судящихся с бизнесменом, и РБК со ссылкой на два неназванных источника.

Лиллевяли известен как создатель продуктовых брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия". В России он заочно арестован по делу о мошенничестве за создание финансовой пирамиды. Утверждается, что он объявлен в розыск по линии Интерпола. Однако в США он въехал как гражданин Эстонии, что может затруднить его экстрадицию в Россию.

В чём именно Лиллевяли обвиняется в США – не уточняется. В июне суд во Флориде постановил взыскать с него и его партнёров 32 миллиона 200 тысяч долларов по запросу инвесторов его компании.

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