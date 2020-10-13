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Омский врач, лечивший Навального, уволился из больницы 

Заместитель главного врача омской больницы №1 Анатолий Калиниченко 

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1, где в первые дни после отравления лечили Алексея Навального, уволился с работы, сообщают "Север. Реалии".

По словам Анатолия Калиниченко, он давно думал над этим решением, но оставался в медучреждении на время пандемии коронавируса и в период госпитализации политика. Врач утверждает, что переход на новое место работы, в частную клинику, связан с тем, что он "окончательно понял, что хирургию любит больше, чем администрирование".


Во время пребывания Навального в омской больнице Калиниченко отвечал за оказание ему медицинской помощи и общение с врачами из Германии. Также медик общался с прессой - в первый день госпитализации политика. Позже эту обязанность возложил на себя главный врач больницы Александр Мураховский. Именно он заявил журналистам, что причина тяжёлого состояния Навального - "нарушение обмена веществ". Кроме того, главврач в течение двух суток не разрешал перевезти оппозиционера в Берлин. Навальный и его родные обвиняют Мураховского и административный состав клиники во лжи и попытке скрыть следы отравления.

Накануне стало известно, что Мураховский получил новую должность руководителя больницы. В региональном Минздраве отметили его "успешный опыт руководства" и "хозяйский подход".

  • Алексей Навальный потерял сознание в самолёте Томск – Москва 20 августа. Пилот принял решение экстренно посадить лайнер в Омске. Там Навального госпитализировали в состоянии комы, из которой он вышел только спустя 19 дней.
  • Российские врачи не нашли в организме политика следов отравления, объяснив его состояние "нарушением обмена веществ". Спустя двое суток после госпитализации в омскую больницу, по требованию родных Навального, оппозиционер был перевезён на лечение в Берлин. Там в его организме нашли следы боевого отравляющего вещества, схожего по составу с ядом "Новичок", который был использован при покушении на бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Власти Великобритании подозревают в организации этого покушения российские спецслужбы.
  • Несколько независимых европейских лабораторий, а также Организация по запрещению химического оружия подтвердили, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".
  • Страны ЕС, Великобритания и США требуют от российских властей расследовать произошедшее с Навальным, в противном случае они грозят ввести против России новые санкции.
  • Сам Алексей Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин.

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