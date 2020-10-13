Омский врач, лечивший Навального, уволился из больницы 

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1, где в первые дни после отравления лечили Алексея Навального, уволился с работы, сообщают "Север. Реалии".

По словам Анатолия Калиниченко, он давно думал над этим решением, но оставался в медучреждении на время пандемии коронавируса и в период госпитализации политика. Врач утверждает, что переход на новое место работы, в частную клинику, связан с тем, что он "окончательно понял, что хирургию любит больше, чем администрирование".



Во время пребывания Навального в омской больнице Калиниченко отвечал за оказание ему медицинской помощи и общение с врачами из Германии. Также медик общался с прессой - в первый день госпитализации политика. Позже эту обязанность возложил на себя главный врач больницы Александр Мураховский. Именно он заявил журналистам, что причина тяжёлого состояния Навального - "нарушение обмена веществ". Кроме того, главврач в течение двух суток не разрешал перевезти оппозиционера в Берлин. Навальный и его родные обвиняют Мураховского и административный состав клиники во лжи и попытке скрыть следы отравления.

Накануне стало известно, что Мураховский получил новую должность руководителя больницы. В региональном Минздраве отметили его "успешный опыт руководства" и "хозяйский подход".