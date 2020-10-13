Умер свидетель по делу аспиранта МГУ Мифтахова, опознавший его по бровям 

Один из ключевых свидетелей по делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в нападении на офис "Единой России", умер ещё в январе, сообщила изданию "Медиазона" адвокат Светлана Сидоркина.

Согласно медицинским документам, озвученным во вторник в суде, свидетель, засекреченный следствием и дававший показания под псевдонимом "Андрей Петров", скончался от "травмы сердца". Именно этот свидетель опознал Мифтахова по "выразительным бровям".

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля прошлого года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. По словам задержанного, от него требовали признательных показаний под пытками. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия к Мифтахову.

Неделю спустя полицейские отпустили математика, но тут же задержали по другому уголовному делу – о хулиганстве. С тех пор Мифтахов находится в СИЗО. Его обвинили в участии в поджоге офиса "Единой России" в московском районе Ховрино в январе 2018 года. По версии следствия, аспирант и его единомышленники разбили окно и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никто не находился.

В конце февраля прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Мифтахова. Его и ещё двух человек будут судить за "хулиганство, совершённое по предварительному сговору по мотивам политической ненависти". Им грозит до семи лет лишения свободы. Мифтахов вину не признаёт.