Умер свидетель по делу аспиранта МГУ Мифтахова, опознавший его по бровям 

Один из ключевых свидетелей по делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в нападении на офис "Единой России", умер ещё в январе, сообщила изданию "Медиазона" адвокат Светлана Сидоркина.
Согласно медицинским документам, озвученным во вторник в суде, свидетель, засекреченный следствием и дававший показания под псевдонимом "Андрей Петров", скончался от "травмы сердца". Именно этот свидетель опознал Мифтахова по "выразительным бровям".
Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля прошлого года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. По словам задержанного, от него требовали признательных показаний под пытками. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия к Мифтахову.
Неделю спустя полицейские отпустили математика, но тут же задержали по другому уголовному делу – о хулиганстве. С тех пор Мифтахов находится в СИЗО. Его обвинили в участии в поджоге офиса "Единой России" в московском районе Ховрино в январе 2018 года. По версии следствия, аспирант и его единомышленники разбили окно и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никто не находился.
В конце февраля прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Мифтахова. Его и ещё двух человек будут судить за "хулиганство, совершённое по предварительному сговору по мотивам политической ненависти". Им грозит до семи лет лишения свободы. Мифтахов вину не признаёт.
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