Россия стояла за кибератакой на Стортинг (парламент) Норвегии в августе этого года, заявила 13 октября министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрайде. Она назвала произошедшее "серьёзным событием", которое стало ударом по демократическим институтам Норвегии.

В заявлении министра не говорится, намерена ли Норвегия предпринять каки-либо ответные действия. Представитель норвежского дипломатического ведомства отказалась отвечать на вопросы журналистов о вероятности обращении к России с требованием отозвать посла из Норвегии.

Норвегия - член НАТО. У неё общая, около двухсот километров, граница с Россией в Арктике. Как отмечает агентство Reuters, российский МИД пока не комментировал заявление норвежского министерства иностранных дел.