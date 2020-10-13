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Норвегия обвинила Россию в кибератаке на электронную почту депутатов парламента

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрайде

Россия стояла за кибератакой на Стортинг (парламент) Норвегии в августе этого года, заявила 13 октября министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрайде. Она назвала произошедшее "серьёзным событием", которое стало ударом по демократическим институтам Норвегии.

В заявлении министра не говорится, намерена ли Норвегия предпринять каки-либо ответные действия. Представитель норвежского дипломатического ведомства отказалась отвечать на вопросы журналистов о вероятности обращении к России с требованием отозвать посла из Норвегии.

Норвегия - член НАТО. У неё общая, около двухсот километров, граница с Россией в Арктике. Как отмечает агентство Reuters, российский МИД пока не комментировал заявление норвежского министерства иностранных дел.

  • Норвежский парламент заявил 1 сентября 2020 года о кибератаке, которой он подвергся в конце августа. Тогда были взломаны аккаунты электронной почты нескольких депутатов и сотрудников парламента.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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