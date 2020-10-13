Минобороны закупит телевизоры для политической работы в армии

Министерство обороны выделило 273 миллиона 400 тысяч рублей на приобретение средств "военно-политической работы" в армии, сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

На эти деньги ведомство планирует закупить телевизоры, приёмники спутникового телевидения, радиоприёмники, аудиосистемы, диктофоны и фотоаппараты. При этом большая часть средств, 116 миллионов рублей, будет потрачена на телевизоры.

Согласно тендеру, подрядчики должны поставить товар до 10 декабря.

В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о создании в российской армии главного военно-политического управления, которое займётся "военно-политической пропагандой и агитацией" в вооружённых силах, "поддержанием морально-политического состояния военных" и "формированием идейно убеждённой личности военнослужащего".

Управление возглавил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов, ранее руководивший Западным военным округом и командовавший российскими войсками в Сирии. После назначения он назвал "исторической ошибкой" отделение армии от политики. "Вооружённые силы являются политическим институтом", – заявил Картаполов.

В сентябре этого года Путин своим указом вернул в силовые ведомства институт политруков, который был введён в 1919 году в Вооружённых силах Советской России и просуществовал в разных видах вплоть до распада СССР.