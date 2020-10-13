Сумма штрафов москвичей за отсутствие масок приблизилась к 500 млн рублей  

В Москве за пять месяцев режима обязательного ношения масок и перчаток в транспорте, введённого в связи с пандемией коронавируса, за нарушение режима оштрафованы почти 96 тысяч человек, сообщил глава государственного казённого учреждения "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

По его словам, каждый день полиция проводит в столичном транспорте более ста рейдов, которые охватывают примерно треть станций метро и почти четыре тысяч средств наземного транспорта.

Султанов также сообщил, что общая сумма штрафов москвичей достигла 479 с половиной миллионов рублей.

Во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новом антирекорде по заболеваемости СOVID-19 в России. За последние сутки выявлены 13 868 случаев инфицирования, из них 4618 случаев – в Москве. Также зафиксирована рекордная с начала пандемии суточная смертность от коронавируса: умерли 244 человека. Предыдущий рекорд был установлен 29 мая - тогда за сутки скончались 232 пациента. Всего от СOVID-19 умерли почти 23 тысячи россиян.

Во всех регионах власти вновь вводят санитарные ограничения. Отменяются массовые мероприятия, работодатели переводят сотрудников на удалённую работу, закрываются школы и учреждения культуры. В Минздраве заявили, что российских больницах заняты уже 90 процентов коек для больных коронавирусом.

При этом власти надеются избежать введения полного карантина, который включает себя передвижение на транспорте только по спецпропускам.