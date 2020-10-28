Время Свободы: "Европа могла сделать для Беларуси больше"

Председатель Европейской народной партии Дональд Туск – о реакции Европейского союза на события в Беларуси***Рамзан Кадыров обвинил Эммануэля Макрона в провоцировании терроризма из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда***Из-за пандемии коронавируса в России ощущается резкая нехватка рабочих рук
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