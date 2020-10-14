"Дикости лукашизма": соцсети о зверствах милиции и ультиматуме Тихановской

Александр Лукашенко встретился в СИЗО с несколькими оппозиционерами, а двоих даже выпустил на свободу, но пока совершенно не показывает готовности сбавить градус насилия.

Одно из самых популярных видео этой недели показывает избитого в милиции владельца цветочного магазина в Минске Максима Хорошина.

Ярослав Вязовский:

Я уже вроде собрал психику в рабочее состояние сегодня утром, а потом – видео с Максимом Хорошиным...

Оксана Лупашко:

И я никак не приду в себя после кошмарного видео с Максимом Хорошиным. За два часа превратить мужчину в невменяемое плачущее существо... Фашистское отродье. Лука, будь проклят.

Ксения Голубович:

И сказать честно, больше всего злят те, что молчат. Молчаливое большинство создало этот ад. Но молчать сейчас – преступление. Нет нейтральной позиции по отношению к "газовой камере".

О происходящем пишет в Republic Олег Кашин (полный текст доступен подписчикам издания):

Лукашенко – первый на памяти ныне живущего поколения диктатор, демонстративно опирающийся на полицейских-садистов. Не на тайный спецслужбистский орден, не на армию, не на ракеты, а на балабановского мента из фильма "Груз-200" – в этом действительно состоит уникальность лукашенковской диктатуры. Инфернальное, уже даже не пытающееся что-то из себя изображать зло, такая кульминация киношного хоррора, когда с ожившего мертвеца уже облезла плоть, и он тянет полусгнившую руку к обреченному герою – вот что такое лукашенковское государство.

Видео с трясущимся плачущим Максимом Хорошиным – просто очень наглядное, впечатляющее, убедительное (ну и сам факт, что такое случилось уже на третьем месяце кризиса, когда излишнюю жестокость уже не спишешь на взвинченность первых часов), но главное в нем – именно типичность. Полицейский террор стал для Белоруссии рутиной, это уже такая форма государственного существования – есть подозрение, что все остальные формы существования этому государству уже недоступны.

Ещё один человек, избитый силовиками – родной брат одной из самых известных спортсменок Беларуси, биатлонистки Дарьи Домрачевой.

Дмитрий Навоша:

Реально зверски избили брата биатлонистки Домрачевой, в лучах славы которой так любил погреться вождь. А прежде – девушку пропагандиста Перлина (пропагандист, нужно отдать ему должное, не смолчал, как Домрачева, а ушел с БТ). Недавно кинули за решетку за участие в марше сына мэра Витебска. Сын генпрокурора тоже участвовал в протестах, и генпрокурора убрали (из-за сына или нет, не сообщается; слугой режима прокурор был безотказным).

Тотальность и масштаб террора, которому подвергли белорусов, только кажутся залогом победы режима. Убитые, изувеченные, сотни политически мотивированных уголовных дел, 15 тыщ подверглось арестам уже с начала выборов. Это как если бы в России арестовали более 220 тысяч человек. Но эти тотальность и масштаб – как раз гарантия поражения. От явных дикостей лукашизма не скрыться даже в системе. А без явных дикостей эту систему быстро развалят даже сегодняшние бабули с марша пенсионеров, которых бандиты в форме не особо-то запугали даже газом и светошумовыми гранатами. ОК, высший генералитет и чиновничество слишком плотно повязывали кровью и коррупцией, ну и в целом они – результат многолетнего отрицательного отбора. Но даже в их семьях, похоже, у бывшего президента нет большинства, генералы и чиновники воюют буквально со своими детьми.

Марк Беленицкий:

У меня никаких иллюзий по поводу происходящего и раньше не было. А последствия этого, скажем мягко, инцидента могут стать очень далеко идущими. Слишком известная и уважаемая в мире фамилия.

Клим Халецкий:

Мартин Лютер Кинг сказал лучшую фразу о текущей ситуации Беларуси: "В конце мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей".

Я принимаю мотивацию омоновцев и чиновников – инстинкт самосохранения, помноженный на глупость и привычку подчиняться. Но я не принимаю молчание беларуских спортсменов, которые засунули язык и совесть в жопу, будто не замечая, как прессуют их коллег и как издеваются над их болельщиками.

"Спорт вне политики!". Одна из самых бредовых фраз, которую можно услышать.

Во-первых, в Беларуси сейчас нет сфер "вне политики", а многие спортивные федерации возглавляют чиновники из силовых ведомств.

Во-вторых, ходят слухи, что большой спорт придуман и для болельщиков. Футбольных фанатов просто уничтожают: избивают, задерживают, массово шьют уголовку. Для кого наши многоуважаемые футболисты собрались играть? Для ОМОНа и безумного деда? Фанаты их ВСЕГДА поддерживают, а они молча мяч катают. Позорище какое-то.

В-третьих, спортсмен обязан знать, что такое СОЛИДАРНОСТЬ. Пиджачники и гэбисты могут отстранить человека и даже команду. Но они ничего не могут противопоставить тотальному бойкоту. Стоит одни раз проявить настоящую солидарность и эти недоруководители заговорят по-другому. А не заговорят, все страна с удовольствием посмотрит на их результаты на корте, поле, трамплине и беговой дорожке. Вот это будет представление!

В-четвертых, спортсмен может сколько угодно прятаться в раздевалках и выражаться максимально нейтрально, а потом его родственников изобьют дубинками, обматерят, а сверху еще и штраф/сутки добавят. Историю брата Домрачевой вы все видели. Осенью 2020-го спортсмен либо использует свою известность и влияние, либо живет в вечном страхе за близких.

Дарья Домрачева:

Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чьё-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведёт. Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах…не важно, случайно оказавшихся в "горячих" местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет – все одинаковы. Пока, очевидно, что все подобные действия лишь ещё больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку. На данный момент, я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили". Не в первобытном же веке живём…Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и всё обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?

Кирилл Гончаров:

На самом деле – подобная тактика объяснима, но не логична. Она хочет усидеть на двух стульях, но Лукашенко даже такой осторожный пост не поймёт, а сторонники реформ посчитают это – сливом.

На этом фоне Светлана Тихановская опубликовала свой ультиматум Лукашенко:

Два месяца назад мы проснулись, как в обычный выходной день, и поехали голосовать. И мы все проголосовали за перемены. Два месяца назад был наш последний обычный выходной. Мы вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса, и получили за это пули, дубинки, тюремные камеры и циничную ложь режима. Они спрашивают нас во время ударов: "Вы хотели перемен?" Они говорят нам: "Вот вам перемены".

Мы ответим: это – не перемены. Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать еще больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьете еще женщин, детей и стариков. Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор. И каждый, кто еще не принял решение перейти на сторону народа – соучастник террора. Заявите публично о том, что больше не поддерживаете режим. Обратитесь к нам через фонды, письма или даже знакомых. Если вы не сделаете этого – значит это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек. Это из-за вас им вчера угрожали оружием – возможно, впервые с их страшного военного детства.

Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой – это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам – не диалог. Лукашенко убивает своё будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь беларусский народ. Но мы этого не допустим.

Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония – и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум.

У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключённые должны быть освобождены.

Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест.

Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября.

Павел Латушко:

Мы намерены остановить это моральное и физическое насилие. Мы больше не позволим держать белорусский народ в заложниках у одного человека, который давно утратил связь с реальностью!

‼️Белорусы, обращаюсь к вам. Продолжайте делать то, что оказалось самым действенным – мирные протесты каждый день.

Мы вместе и мы победим!

Но в сети много издёвок от политических противников Тихановской и довольно пессимистичных оценок от условных сочувствующих.

Армен Гаспарян:

Среди угроз пока остро не хватает сбежавшего молока на кухне Тихановской. Ну чтобы Лукашенко точно испугался

Владимир Корнилов:

Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум: если тот до 26 октября не уйдёт в отставку, объявляется всеобщая забастовка.

Погодите-погодите, а ту забастовку, которую штаб Тихановской объявил в середине августа, а она сама затем не раз призывала "расширять", уже остановили? А когда? И почему об этом никто не знал? 🤔

Антон Орехъ:

Ультиматум Тихановской – это полная фигня. Какой в нём смысл? Что ждать 12 дней? Чтобы что? Чтобы Лука ещё сил поднакопил, а протест ещё больше сник? И почему всеобщая забастовка, которая так и не началась в первые недели, вдруг начнется по отмашке Светланы и именно 25 октября? Народ уже и от Нехты отписывается потихоньку. Так что либо что-то случится сейчас, либо не случится вовсе. Удачи белорусам!

Александр Рыклин:

Ультиматум Светланы Тихановской – очень мощный и решительный шаг... Но он и налагает на оппозицию огромную ответственность... Тихановская этим своим заявлением в корне изменила формат протеста. По окончании отведенного срока ситуация развернется либо в одну сторону, либо в другую... Однако те меры, те шаги, которые она описала, сами собой не случатся - они уже требуют серьезных организационных усилий. Причем, понятно, что все эти две недели власть будет пытаться оппозицию дезорганизовать и расколоть, а накал репрессий будет все время возрастать...

Стойкости вам и доблести, дорогие друзья!