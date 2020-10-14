В Москве старшеклассников переведут на онлайн обучение

Ученики старших классов московских школ с 19 октября по 1 ноября будут переведены на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного 14 октября на сайте мэрии.

Учащиеся младших классов (с первого по пятый) продолжат учиться очно. Для них разблокируют транспортные карты школьника, действие которых было приостановлено с 9 октября.

По словам Собянина, подобная мера принимается в связи с тем, что ученики старших классов больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией — сейчас на их долю приходится две трети заболевших детей в Москве.

Кроме того, по словам Собянина , в течение двух-трех недель в отдельных классах введут "новый формат преподавания — тьюторство": в школы пригласят студентов и выпускников педагогических вузов, опытные учителя будут им помогать дистанционно. Такую меру введут для защиты от заражения COVID-19 педагогов старшего возраста и преподавателей с хроническими заболеваниями.

По распоряжению мэра, с 19 октября по 1 ноября в Москве также не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.

Частным и спортивным школам также рекомендовано перевести занятия для старшеклассников в дистанционный формат.

С 5 по 18 октября в московских школах были объявлены внеплановые двухнедельные каникулы. По словам Собянина, эта мера дала свой эффект, но в абсолютном выражении число зараженных продолжает расти, что вызывает "огромную тревогу".