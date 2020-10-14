ЕС введёт санкции по делу Навального против 6 лиц и 1 организации

Представители стран Евросоюза согласовали санкционный список в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. В него войдут 6 российских физических лиц и одна организация. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк со ссылкой на источники.

Официально имена и название организации, попавшей под санкции, будут объявлены, как ожидается, в четверг.

Газета Le Monde ранее писала, что в предварительный санкционный список вошли девять человек из администрации президента России и структур безопасности страны.

Ранее политическое решение ввести персональные санкции в связи с отравлением Навального приняли лидеры стран ЕС на саммите в понедельник. Россию подозревают в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

То, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы боевых отравляющих веществ "Новичок", подтвердили лаборатории в нескольких странах ЕС, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия. Лидеры ЕС призвали Россию расследовать отравление. Сам Навальный считает, что за покушением на него стоят российские спецслужбы, которые не могли действовать без ведома президента Владимира Путина.

Российские власти отрицают сам факт отравления, утверждая, что Навальный 20 августа впал в кому по каким-то другим, не связанным с токсическим воздействием причинам. Уголовное дело в России так и не возбуждено, идёт так называемая доследственная проверка, хотя формальный срок для неё уже истёк.

Навальный сейчас находится в Германии, где продолжает восстановление после выписки из клиники.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне допустил прекращение диалога между Москвой и лидерами Европейского союза, в том числе в связи с обвинениями в адрес Москвы по "делу Навального". "Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться", – приводит слова министра "Интерфакс".

В среду Лавров заявил, что Москва "ответит зеркально" на санкции ЕС в связи с отравлением Алексея Навального.