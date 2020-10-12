Главы МИД ЕС поддержали санкции против России из-за Навального

Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении России в связи с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

"Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза", — отметил Хаависто. По его словам, речь идет об индивидуальных санкциях. Франция и Германия объявили на прошлой неделе, что представят предложения по введению санкций против России своим европейским партнерам. Две страны указали на то, что наличие в организме Навального нервно-паралитического вещества "Новичок" подтвердила Организация по запрещению химического оружия, а российская сторона "убедительного объяснения" произошедшему не предоставила.

В подготовленный ими санкционный список вошли девять человек из администрации президента России и структур безопасности страны, писала французская Le Monde. По ее данным, в список также вошел Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который считается местом разработки "Новичка" в советскую эпоху.