Главы МИД ЕС поддержали санкции против России из-за Навального

Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении России в связи с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
"Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза", — отметил Хаависто. По его словам, речь идет об индивидуальных санкциях. Франция и Германия объявили на прошлой неделе, что представят предложения по введению санкций против России своим европейским партнерам. Две страны указали на то, что наличие в организме Навального нервно-паралитического вещества "Новичок" подтвердила Организация по запрещению химического оружия, а российская сторона "убедительного объяснения" произошедшему не предоставила.
В подготовленный ими санкционный список вошли девять человек из администрации президента России и структур безопасности страны, писала французская Le Monde. По ее данным, в список также вошел Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который считается местом разработки "Новичка" в советскую эпоху.
- Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске. Оппозиционера госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии, он впал в кому.
- 22 августа Навального – по настоянию семьи и соратников – перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Оппозиционера выписали 19 сентября, но он остаётся в ФРГ. После выписки Навальный дал несколько интервью, в которых отмечал, что он быстро восстанавливается и намерен вернуться в Россию, чтобы продолжать политическую деятельность.
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что оппозиционера отравили веществом из группы "Новичок". Ранее эксперты трёх лабораторий в Германии, Франции и Швеции пришли к такому же выводу.
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