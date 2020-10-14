В России число новых случаев COVID-19 впервые превысило 14 тысяч. ВИДЕО

В России (включая аннексированный Крым) впервые за время пандемии выявлено более 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, суточный прирост составил 14 231 случай. Умерли 239 пациентов, у которых был подтверждён диагноз COVID-19. Накануне сообщалось о 244 умерших – это рекордная с начала пандемии суточная смертность от коронавируса в России.

Больше всего новых случаев заражения в Москве - 4 573. Вылечились 1 970 человек, 52 пациента умерли.

В России нарастающим итогом зарегистрировано один миллион 340 тысяч 409 случаев коронавирусной инфекции.

За неделю прирост заболеваемости COVID-19 в России увеличился на четверть по сравнению с предыдущей неделей или с 41 до почти 53 человек на 100 тысяч населения. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.



У почти у 20 процентов госпитализированных с коронавирусной инфекцией, по словам министра, наблюдается легкое течение болезни, у 68 процентов — средней тяжести, у 11 процентов — тяжелое. В крайне тяжелом состоянии находятся около полутора процентов пациентов, сообщил Мурашко в Госдуме.

Министр отметил, что в регионах развернуто 176 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. Максимальное количество коек, которое было развернуто в июне, составляло почти 185 тысяч, добавил он.