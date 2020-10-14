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Главой правительства Киргизии стал Садыр Жапаров

Садыр Жапаров

Парламент Киргизии утвердил Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Это произошло на десятый день политического кризиса в стране. Еще недавно Жапаров отбывал наказание за организацию митинга и захват заложника в 2013 году. Однако во время нынешних протестов, которые начались 5 октября после парламентских выборов, демонстранты добились его освобождения.

Верховный суд Киргизии ранее заявил, что не выносил политику оправдательного приговора, а лишь отправил дело на новое рассмотрение. По закону, человек с судимостью не может возглавить правительство. Однако сегодня президент Киргизии призвал парламент проголосовать за Жапарова "для стабилизации ситуации в стране". Других кандидатов на пост премьера в парламенте не рассматривали, так как оппозиция не смогла определиться с единым кандидатом.

Садыр Жапаров
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Это была третья попытка депутатов сделать Жапарова главой кабинета министров. Прежние решения были признаны нелегитимными. Жапаров будет временным премьером. До 6 ноября Центризибирком Киргизии должен назначить дату перевыборов в парламент. После голосования президент Сооронбай Жээнбеков пообещал уйти в отставку.

5 октября после оглашения итогов парламентских выборов в стране начались массовые протесты и беспорядки. Более тысячи человек пострадали. В Бишкеке ввели чрезвычайное положение, в город ввели войска и военную технику.

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