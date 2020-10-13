Президент Киргизии признал решения по новому кабинету нелегитимными

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков признал нелигитимным решение о назначении новым премьером Садыра Жапарова.

Жээнбеков вернул в парламент соответствующее постановление, сославшись на то, что 10 октября, когда обсуждался состав правительства, на заседании не было кворума депутатов. Уже на следующий день после внеочередного заседания части законодателей из числа сторонников президента, одобривших новый состав кабинета во главе с Жапаровым, об отсутствии кворума заявили ряд других депутатов и членов оппозиционных партий. Они указали на необходимость повторного заседания.

Сам Садыр Жапаров на пресс-конференции после своего избрания заявил, что официально вступил в должность и приступает к работе.

С 5 октября в столице Киргизии проходят акции против объявленной победы на парламентских выборах пропрезидентских сил. Центризбирком официально отменил итоги голосования после того, как демонстранты заняли парламент и ряд правительственных зданий. Протестующие также освободили из заключения бывшего президента Алмазбека Атамбаева, его сторонников и экс-депутата Жапарова.

Члены нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют свергнуть президента Жээнбекова и создать новый кабинет министров.

9 октября президент Жээнбеков подписал указ о роспуске правительства Кубатбека Боронова.

По информации СМИ, которые ссылаются на пресс-службу киргизского президента, 12 октября Сооронбай Жээнбеков вместе с Садыром Жапаровым провели в Бишкеке встречу с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. "С первых дней возникшего кризиса в общественно-политической ситуации в стране президент Кыргызской Республики провел несколько телефонных переговоров с президентом России. Кыргызстан и Россия - союзники и стратегические партнеры", - говорится в сообщении пресс-службы Жээнбекова, которое цитирует Киргизская служба Радио Свобода.

Российская сторона о намерениях Козака поехать в Киргизию не сообщала. Никаких комментариев по итогам встречи Москва также не дала, отмечает РБК.