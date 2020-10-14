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Баку заявил об ударе по ракетному комплексу в Армении

Зона армяно-азербайджанского конфликта, октябрь 2020 года

Азербайджан нанёс удар по ракетному комплексу на территории Армении. Об этом сообщает азербайджанское Минобороны. По данным ведомства, оружие было готово к пуску и нацелено на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана. Баку обвинил Ереван в намерении нанести удары по мирным жителям и гражданским объектам.

Минобороны Армении заявило, что удар был нанесён лишь на основании предположений о том, что ракеты нацелены на мирные населённые пункты. Ереван заявил, что оставляет за собой право атаковать любой военный объект на территории Азербайджана.

Армяно-азербайджанский конфликт из-за самопровозглашённого Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в эскалации обстановки. С обеих сторон есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданского населения. 10 октября стороны при посредничестве Москвы договорились о перемирии, однако вскоре после его вступления в силу обвинили друг друга в нарушении соглашения.

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к народу заявил, что его правительство после прихода к власти отказалось от переговоров, которые игнорировали право Нагорного Карабаха на самоопределение.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с турецкими СМИ выразил надежду на восстановление территориальной целостности после окончания боевых действий.

  • Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населённый преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала. Сейчас Нагорный Карабах и ряд прилегающих к нему районов контролируют армянские силы.

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