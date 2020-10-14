Лавров: утверждения об отравлении Навального сродни словам Пескова о ЦРУ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью главным редакторам RT Маргарите Симоньян, радио "Говорит Москва" Роману Бабаяну и газеты "Комсомольская правда" Владимиру Сунгоркину.

Отвечая на вопрос о санкциях ЕС в связи с отравлением Алексея Навального, Лавров сказал, что Россия ответит на них "зеркально". Министр вновь обвинил Германию и другие страны ЕС в нежелании сотрудничать с Россией по делу Навального. Он также сравнил утверждения стран Запада о том, что российский оппозиционер был отравлен "Новичком", с утверждениями пресс-секретаря президента России, заявившего - без доказательств - что с Навальным "работают специалисты ЦРУ".

"У нас не так давно прозвучала фраза из уст официальных представителей о том, что у нас есть данные, что с Навальным работает ЦРУ. Тут же с какой-то итальянской фамилией адвокат Навального <очевидно, имеется в виду юрист ФБК Вячеслав Гимади - РС> потребовал доказать распространяемые сведения... А когда мы просим немцев показать то, что они обнаружили в его анализах, нам говорят: "А вы что, нам не верите? Мы не можем вам передать, потому что пациент должен дать согласие, а он его не дает" - сказал Лавров. При этом факт наличия следов отравляющего вещества в анализах Навального подтвердили эксперты ОЗХО.