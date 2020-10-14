Лавров: утверждения об отравлении Навального сродни словам Пескова о ЦРУ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью главным редакторам RT Маргарите Симоньян, радио "Говорит Москва" Роману Бабаяну и газеты "Комсомольская правда" Владимиру Сунгоркину.
Отвечая на вопрос о санкциях ЕС в связи с отравлением Алексея Навального, Лавров сказал, что Россия ответит на них "зеркально". Министр вновь обвинил Германию и другие страны ЕС в нежелании сотрудничать с Россией по делу Навального. Он также сравнил утверждения стран Запада о том, что российский оппозиционер был отравлен "Новичком", с утверждениями пресс-секретаря президента России, заявившего - без доказательств - что с Навальным "работают специалисты ЦРУ".
"У нас не так давно прозвучала фраза из уст официальных представителей о том, что у нас есть данные, что с Навальным работает ЦРУ. Тут же с какой-то итальянской фамилией адвокат Навального <очевидно, имеется в виду юрист ФБК Вячеслав Гимади - РС> потребовал доказать распространяемые сведения... А когда мы просим немцев показать то, что они обнаружили в его анализах, нам говорят: "А вы что, нам не верите? Мы не можем вам передать, потому что пациент должен дать согласие, а он его не дает" - сказал Лавров. При этом факт наличия следов отравляющего вещества в анализах Навального подтвердили эксперты ОЗХО.
- Говоря о продлении договора СНВ-3 с Соединёнными Штатами, Лавров сказал, что Россия не отказывается от переговоров, но в данный момент считает, что перспективы продления этого договора нет. Заявления спецпредставителя США Маршалла Биллингсли о том, что Россия принципиально согласилась на временное продление договора перед президентскими выборами в США, Лавров назвал "нечистоплотными".
- Говоря о конфликте в Нагорном Карабахе, Лавров поддержал присутствие в зоне конфликта российских наблюдателей, а также ввод туда миротворческих сил. Он сказал, что лично Владимир Путин, а также министр обороны Сергей Шойгу, внесли вклад в достижение соглашения о перемирии между Арменией и Азербайджаном (это соглашение, впрочем, не сооблюдается). Также Лавров не согласился с позицией Турции относительно того, что конфликт имеет военное решение.
- Говоря о Беларуси, Лавров сказал, что Россия поддерживает проведение конституционной реформы и "общенационального диалога". Жестокость белорусских правоохранительных органов по отношению к участникам акций протеста Лавров прокомментировал словами о том, что они должны действовать в рамках закона. На вопрос о возможных контактах с оппозицией Лавров сказал, что такие контакты возможны, если оппозиция не призывает к свержению власти, В качестве примера он привёл визит в Москву лидера оппозиционного крайне правого Национального объединения Франции Марин Ле Пен - сравнив встречу с ней Путина со встречей президента Франции с белорусским оппозиционным лидером Светланой Тихановской. В России Тихановская объявлена в розыск (в преступлении её подозревают органы власти Беларуси).
- По словм Лаврова, в международных делах Россия в последнее время иногда поступает согласно словам президента Путина: "Если драка неизбежна, бей первым". При этом он утверждает, что Россия не действует на постсоветском пространстве теми же методами, что США.
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