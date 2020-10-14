NYT: в санкционном списке ЕС могут оказаться Бортников и Кириенко

Среди граждан России, против которых ЕС в ближайшее время введёт санкции в связи с отравлением Алексея Навального, могут оказаться глава ФСБ Александр Бортников и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Ранее в среду со ссылкой на источники сообщалось, что в санкционные списки попадут 6 граждан России и одна организация. Как утверждает New York Times, кроме Бортникова и Кириенко, это глава управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин, два заместителя министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также планируется ввести санкции против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, где, как считают в ЕС, разрабатывалось отравляющее вещество "Новичок", следы которого были обнаружены в анализах Навального.

Официально имена людей, включённых в списки, как ожидается, объявят в четверг. Принципиальное согласие ввести санкции в связи с отравлением Навального было достигнуто лидерами ЕС в понедельник.

Источники New York Times утверждают, что лица, против которых будут вводиться санкции, по мнению представителей ЕС, знали о готовящемся отравлении или прямо участвовали в его подготовке.

Утверждается, что санкционный список был подготовлен Германией и Францией – наряду с материалами, которые должны подтверждать причастность этих лиц к отравлению. Неясно, о какого рода доказательствах идёт речь.

В материале также говорится о том, что германские специалисты предполагают, что "Новичок" мог быть растворён в жидкости, возможно в чае, который пил Навальный перед вылетом из Томска. New York Times ссылается на анонимного представителя германских спецслужб. Тем самым, как отмечает издание, возникают вопросы относительно версии о том, что Навальный был отравлен ещё в гостинице – об этой версии говорил сам Навальный и люди из его окружения, ссылаясь на то, что следы "Новичка" были найдены на бутылке в гостиничном номере Навального. Это, впрочем, может означать и то, что политик подвергся воздействию яда дважды.

Бортников уже находится в санкционном списке ЕС – он был включён в него в связи с аннексией Крыма и войной в Донбассе. Против Кириенко, если его имя окажется в списке, санкции будут введены впервые.