NYT: в санкционном списке ЕС могут оказаться Бортников и Кириенко

Среди граждан России, против которых ЕС в ближайшее время введёт санкции в связи с отравлением Алексея Навального, могут оказаться глава ФСБ Александр Бортников и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Ранее в среду со ссылкой на источники сообщалось, что в санкционные списки попадут 6 граждан России и одна организация. Как утверждает New York Times, кроме Бортникова и Кириенко, это глава управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин, два заместителя министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также планируется ввести санкции против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, где, как считают в ЕС, разрабатывалось отравляющее вещество "Новичок", следы которого были обнаружены в анализах Навального.
Официально имена людей, включённых в списки, как ожидается, объявят в четверг. Принципиальное согласие ввести санкции в связи с отравлением Навального было достигнуто лидерами ЕС в понедельник.
Источники New York Times утверждают, что лица, против которых будут вводиться санкции, по мнению представителей ЕС, знали о готовящемся отравлении или прямо участвовали в его подготовке.
Утверждается, что санкционный список был подготовлен Германией и Францией – наряду с материалами, которые должны подтверждать причастность этих лиц к отравлению. Неясно, о какого рода доказательствах идёт речь.
В материале также говорится о том, что германские специалисты предполагают, что "Новичок" мог быть растворён в жидкости, возможно в чае, который пил Навальный перед вылетом из Томска. New York Times ссылается на анонимного представителя германских спецслужб. Тем самым, как отмечает издание, возникают вопросы относительно версии о том, что Навальный был отравлен ещё в гостинице – об этой версии говорил сам Навальный и люди из его окружения, ссылаясь на то, что следы "Новичка" были найдены на бутылке в гостиничном номере Навального. Это, впрочем, может означать и то, что политик подвергся воздействию яда дважды.
Бортников уже находится в санкционном списке ЕС – он был включён в него в связи с аннексией Крыма и войной в Донбассе. Против Кириенко, если его имя окажется в списке, санкции будут введены впервые.
- То, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы боевых отравляющих веществ "Новичок", подтвердили лаборатории в нескольких странах ЕС, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия. Лидеры ЕС призвали Россию расследовать отравление. Сам Навальный считает, что за покушением на него стоят российские спецслужбы, которые не могли действовать без ведома президента Владимира Путина.
- Российские власти отрицают сам факт отравления, утверждая, что Навальный 20 августа впал в Омске в кому по каким-то другим, не связанным с токсическим воздействием причинам. Уголовное дело в России так и не возбуждено, идёт так называемая доследственная проверка, хотя формальный срок для неё уже истёк.
- Навальный сейчас находится в Германии, где продолжает восстановление после выписки из клиники.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне допустил прекращение диалога между Москвой и лидерами Европейского союза, в том числе в связи с обвинениями в адрес Москвы по "делу Навального". "Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться", – приводит слова министра "Интерфакс". В среду Лавров заявил, что Россия ответит на возможные санкции ЕС "зеркально".
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