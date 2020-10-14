В Бангкоке прошла акция противников монархии

В столице Таиланда Бангкоке, в годовщину студенческого восстания 1973 года, прошла акция противников монархии. В ней приняли участие десятки тысяч человек. Протестующие настаивают на ограничении прав короля и отмене закона об оскорблении монарха, а также призывают к отставке правительства во главе с Прают Чан-охом.
Король Таиланда Рама X занял престол четыре года назад. Большую часть времени он проводит в Германии. Акция протеста в среду, 14 октября, проходила на фоне его приезда в страну.
Одновременно с митингом противников монархии проходила многотысячная акция сторонников короля. Очевидцы сообщают о стычках между участниками акций. По данным СМИ, пострадали несколько человек, но точных данных об их числе пока нет.
- Первые антиправительственные митинги в Таиланде прошли в конце прошлого года. Поводом стал запрет оппозиционной партии Future Forward и удержание власти в стране в руках военных после переворота 2014 года. Из-за ограничений по коронавирусу оппозиционное движение развивалось в интернете, но в июле студенты возобновили акции на улицах.
- Хотя абсолютная монархия была отменена в Таиланде в 1932 году, отношение к королю у большой части общества остаётся сакральным, уголовным преступлением является даже оскорбление его образа. Благодаря этому монархия находилась вне политики, оппозиция до этого не обсуждала короля, а концентрировалась только на правительстве.
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