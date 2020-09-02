Король Таиланда восстановил в статусе официальную наложницу

Король Таиланда Рама X восстановил в статусе официальную наложницу Сининат Вонгватжирапакди, удалённую от двора в октябре прошлого года. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на “Королевскую газету”.

Вонгватжирапакди — бывшая медсестра, ставшая сначала телохранителем будущего короля. У неё есть звание генерал-майора, в июле прошлого года она стала первой за почти сто лет официальной королевской наложницей.

Через несколько месяцев её сняли с поста, обвинив в том, что она пытается уравнять свой статус со статусом жены короля. Тогда сообщалось, что наложница лишена всех титулов и званий, в сообщении королевской газеты утверждается, что она всегда их сохраняла.