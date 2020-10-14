В Минске проходит Марш матерей в поддержку задержанных на протестах

В Минске проходит Марш матерей в поддержку задержанных на акциях протеста. Женщины прошли колонной по проспекту Независимости, скандируя "Свободу нашим детям!". В руках многие держали плакаты с призывами остановить насилие. Часть женщин стояла вдоль дорог с цветами и бело-красно-белой символикой.

Тем временем студенты Белорусского государственного университета вышли на акцию солидарности со своими однокурсниками, задержанными во время протестов 12 октября. Одного из них приговорили к 13 суткам ареста.

Акции протеста в белорусских городах против объявленной победы Александра Лукашенко на президентских выборах не утихают уже более двух месяцев. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что, если Лукашенко к 25 октября не объявит о намерении уйти, на следующий день начнётся кампания неповиновения, в том числе массовые забастовки и перекрытие дорог.

Сегодня Тихановская обратилась к работникам заводов. Она призвала их к новым забастовкам, а также посоветовала им выйти из провластных профсоюзов и создать новые независимые объединения.

За время протестов было задержано более 15 тысяч человек. Под арестом находятся многие лидеры оппозиции и критики Лукашенко. С частью из них 10 октября он встретился в СИЗО КГБ. Сообщалось, что Лукашенко приехал обсуждать конституционную реформу.