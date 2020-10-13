"Медиазона": при разгоне протестов в Минске пострадали 1376 человек. Видео

За время протестов в августе-сентябре 2020 года от действий сотрудников правоохранительных органов в Минске пострадали по меньшей мере 1376 человек. Об этом говорится в исследовании "Медиазоны". Издание ссылается на источники в Следственном комитете и других силовых структурах Беларуси.

Как следует из полученных "Медиазоной" документов, каждый третий пострадавший - то есть более 400 человек - получил травмы средней тяжести и увечья. Больше 600 человек были избиты не непосредственно при задержании, а уже после - в отделах милиции и в изоляторе на улице Окрестина.

Также зафиксированы по меньшей мере три случая изнасилования задержанных, в том числе изнасилование несовершеннолетнего.

Все эти данные, как утверждает "Медиазона", ей передал анонимный источник. Речь идёт об архиве материалов Следственного комитета по травмам протестующих в Минске. В архиве находились несколько таблиц с краткой информацией о каждом случае, а также материалы проверок сообщений о пытках. Официально белорусские власти не публиковали информацию о числе пострадавших и тем более о жертвах пыток и изнасилований, ограничиваясь общими сообщениями о числе задержанных, которых в первые дни после начала протестов 9 августа было более 7 тысяч.

"Медиазона" публикует информацию о всех подтверждённых 1376 случаях травм, включая визуализацию - можно посмотреть, какая именно часть тела или орган пострадали.

Из массива данных следует, что больше всего на митингах пострадало молодых мужчин, средний возраст раненого — 31 год, а самые тяжёлые травмы стали результатом воздействия спецсредств: резиновых пуль и светошумовых гранат. Утверждается также, что милиция прицельно стреляла (резиновыми пулями) в жизненно важные органы. От выстрела в грудь 10 августа погиб Александр Тарайковский, ещё 2 человека в результате выстрелов получили тяжёлые ранения в грудь и живот, ещё несколько - травмы головы. При взрывах светошумовых гранат одному человеку оторвало ступню, несколько демонстрантов получили переломы.

После избиений в изоляторе на Окрестина в больницы с тяжёлыми травмами обратились не менее 25 человек.

Среди пострадавших - более 20 несовершеннолетних и 57 женщин.

Данные охватывают период до 13 сентября, подавляющее большинство случаев насилия приходится на первые дни после президентских выборов, после которых и начались массовые протесты.

В представленных материалах нет информации о пострадавших сотрудниках органов внутренних дел, белорусские власти заявляли, что их были десятки.

Жесткость, с которой в течение нескольких дней в Беларуси разгоняли протесты, вызвала осуждение международных правозащитных организаций, стран Запада, Совета ООН по правам человека и даже некоторых ранее лояльных властям представителей гражданского общества и шоу-бизнеса Беларуси. Александр Лукашенко впоследствии сменил тактику, и массовые протесты в Минске перестали разгонять; в последнее время, однако, жёсткие действия против протестующих возобновились. В воскресенье были задержаны сотни участников протестного марша - причём применялись водомёты и другие спецсредства. В понедельник в Минске разогнали "марш пенсионеров".

Во вторник в Минске был жестоко избит житель Минска, владелец цветочного магазина Максим Хорошин. Во время акций протеста он бесплатно раздавал девушкам цветы. Как сообщил активист Александр Филипенко, в девять часов утра Хорошина забрали в отдел милиции, а спустя два часа жестоко избитым передали врачам "скорой помощи". Видео Александра Филипенко.