"Уралвагонзавод" просит купить у него "хотя бы несколько вагонов"

"Уралвагонзавод" не получил заказов на поставку профильной продукции на 2021 год, сообщает РБК. По данным издания, представителям корпорации приходится просить о покупке "хотя бы нескольких вагонов". Причина отсутствия заказчиков – возможная отмена льгот РЖД для порожнего пробега и инновационных полувагонов.

Ранее крупнейшими заказчиками предприятия были "дочка" РЖД Федеральная грузовая компания и Первая грузовая компания. Ни с кем из них новые контракты не заключены. По информации РБК, "Российские железные дороги" заключили крупные контракты с другими поставщиками вагонов – АО "Рослокомотив" и АО "Транспортное машиностроение".

"Уралвагонзавод" стал известен на всю страну после того, как в декабре 2011 года, во время самых массовых антипутинских протестов в новейшей российской истории, начальник сборочного цеха Игорь Холманских обратился к Путину с предложением посодействовать разгону оппозиционных митингов. "Если наша полиция не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность", – сказал тогда Холманских. После этого он стал доверенным лицом Путина на президентских выборах 2012 года, в мае того же года – его полпредом в Уральском федеральном округе, а "Уралвагонзавод" стал получать множество госзаказов на производство не только вагонов, но и новейшей военной техники для армии.

В июне 2018 года Владимир Путин освободил Холманских от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

В марте 2019 года гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов предупредил об "осложнении исполнения государственного оборонного заказа" и "убытках корпорации" из-за повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов.