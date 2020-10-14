В России зарегистрирована ещё одна вакцина от коронавируса

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор” зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Она, как и первый препарат, зарегистрирована до завершения третьей стадий клинических испытаний. О готовности препарата сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Вакцина получила название “ЭпиВакКорона”. Разрабатывающий его институт был создан для разработки биологического оружия, но сейчас подведомственен Роспотребнадзору. Его глава, главный санитарный врач России Анна Попова, заявила, что уже привилась препаратом, цитировала её “Российская газета”.

В июне издание The Bell отмечало, что “Вектор” — один из двух основных игроков российского рынка, претендующих на создание вакцины от коронавируса. Вторым издание называло центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Этот институт зарегистрировал свою вакцину “Спутник V” уже в августе. Препарат был зарегистрирован до проведения третьей, массовой стадии испытаний, что вызвало резкую критику со стороны ряда западных специалистов.

Эксперты отмечали, что регистрация и массовое применение препарата до проведения третьей стадии испытаний можно считать рискованным экспериментом на людях. Тем не менее вакциной уже прививают чиновников и бюджетных работников. Вакцина “Вектора” так же будет проводить третью стадию испытаний уже после регистрации.

Ожидаются, что в третьей стадии испытаний “ЭпиВакКороны” примут участие до 40 тысяч пациентов, цитирует “Интерфакс” вице-премьеру Татьяну Голикову. Согласно данным сайта Covide-19 vaccine tracker, всего в мире клинические испытания проводят 36 вакцин от коронавируса. Двое производителей — Johnson & Johnson и Eli Lilly приостановили испытания. В одном случае у пациента были обнаружены побочные эффекты. В другом причина объясняется "соображениями безопасности", — напоминает "Голос Америки".