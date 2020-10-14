В Греции лидеры "Золотой зари" получили длительные тюремные сроки

В Греции к различным тюремным срокам приговорены лидеры ультраправой партии "Золотая заря", которая некогда считалась третьей по величине политической силой страны.

Вердикт огласил в среду Высший апелляционный суд в Афинах. Подсудимых признали виновными в участии в банде, ответственной за преступления на почве ненависти.

13 лет лишения свободы получили шесть бывших депутатов парламента, среди которых глава "Золотой зари" Никос Михалолиакос. Еще ряд бывших парламентариев осуждены на сроки от пяти до семи лет. Как пишет Reuters, позднее на этой неделе суд решит, может ли какое-либо из этих наказаний быть условным.

Ключевые фигуры "Золотой зари" были арестованы в 2013 году, после убийства сторонником партии рэпера-антифашиста Павлоса Фиссаса. Его гибель вызвала широкий общественный резонанс и протесты по всей Греции. В домах членов партии провели обыски. Полиция нашла у них оружие, на которое не было разрешения, и нацистские флаги.

Агентство РАПСИ отмечает, что на тот момент партия по результатам последних выборов в парламент имела 7 процентов голосов избирателей (или 18 депутатских мандатов). Страна переживала худший за годы экономический кризис.

Сегодня "Золотая заря" в законодательных органах Греции не представлена.