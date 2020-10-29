Лицом к событию. Где Путин споткнется?

К чему привело конституционное переформатирование режима Путина? Обсуждаем с чемпионом мира по шахматам, основателем Форума свободной России, главой Фонда защиты прав человека Гарри Каспаровым. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30919265.html