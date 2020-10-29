Время Свободы: "Тела складывать негде"

Во Франции религиозные экстремисты совершили несколько нападений на мирных граждан, несколько человек погибли***Павел Ребровский приговорен к 6 годам колонии по делу «Нового величия» - за то же, за что раньше его приговорили к двум с половиной годам***Многие российские регионы оказались неготовыми ко второй волне пандемии коронавируса
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