Время Свободы: "Тела складывать негде"

Во Франции религиозные экстремисты совершили несколько нападений на мирных граждан, несколько человек погибли***Павел Ребровский приговорен к 6 годам колонии по делу «Нового величия» - за то же, за что раньше его приговорили к двум с половиной годам***Многие российские регионы оказались неготовыми ко второй волне пандемии коронавируса