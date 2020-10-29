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Человек имеет право Live

Человек имеет право Live. Пандемия COVID-19. Эпизод 2

Человек имеет право Live. Пандемия COVID-19. Эпизод 2
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Человек имеет право Live. Пандемия COVID-19. Эпизод 2

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У российских чиновников было несколько месяцев на то, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса, как они справились? Что происходит в регионах? На что жалуются врачи и пациенты и откуда берутся ковид-диссиденты.

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