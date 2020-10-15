В Минпромторге пока не видят причин для закрытия общепита

Кафе, рестораны и магазины пока могут продолжать работать при соблюдении требований Роспотребнадзора. Однако в дальнейшем все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил министр промышленности торговли Денис Мантуров.

Министр добавил, что руководство каждого региона само принимает решение о закрытии предприятий общественного питания, исходя из эпидемиологической обстановки. Сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы "выглядит весьма реалистичным", если число заболевших COVID-19 не будет резко расти, отметил Мантуров.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, "блокировать" экономику пока смысла нет.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, отсутствие жёсткого карантина – главная мера поддержки бизнеса во вторую волну пандемии. Избежать ограничений поможет переход на дистанционную работу, считает Собянин. Ранее в связи с распространением инфекции власти Москвы обязали работодателей перевести 30 процентов своих сотрудников на "удалёнку".

Накануне впервые с начала пандемии в России выявили более 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. С начала сентября ежедневная заболеваемость выросла почти в три раза.

В Европе сейчас суточный прирост заражений составляет около ста тысяч. Правительства вводят повторные ограничения, пытаясь противостоять росту заболеваемости. Строгие ограничения, в частности, вступили в силу в Нидерландах, где закрыли кафе, бары и рестораны. Заведения общепита смогут работать только на вынос. Такие же меры приняты в Чехии. Во Франции вводится комендантский час. Он будет действовать в Париже и ещё в 8 городах.

Ведущий научный журнал Lancet опубликовал письмо 80 ученых со всего мира, которые называют идею о формировании коллективного иммунитета от COVID-19 крайне опасным заблуждением. Кроме того, ученые заявляют, что пока нет убедительных доказательств формирования стойкого иммунитета у людей, перенесших инфекцию, и до всеобщей вакцинации - единственное эффективное средство борьбы с коронавирусом - это поддержание карантинных мер.