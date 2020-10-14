Во Франции из-за коронавируса вводится комендантский час

Франция вводит комендантский час – в рамках борьбы со второй волной коронавируса.

Президент страны Эммануэль Макрон объявил, что жители не должны выходить на улицу, начиная с девяти часов вечера и до шести утра. Решение затрагивает Париж и еще 8 городов, где надо сдержать быстрое распространение инфекции COVID-19. Это Марсель, Лион, Лилль, Экс-ан-Прованс, Руан, Тулуза, Гренобль и Монпелье, отмечает "Би-би-си".

Комендантский час начнёт действовать с субботы. Пока мера рассчитана на четыре недели. Одновременно вводится режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Школы при этом останутся открытыми. И можно ездить по регионам в течение светлого времени суток.

В среду во Франции было подтверждено почти 30 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

По всей Европе правительства вводят повторные ограничения, пытаясь противостоять росту заболеваемости. Строгие ограничения, в частности, вступили в силу в Нидерландах, где закрыли кафе, бары и рестораны. Заведения общепита смогут работать только на вынос.

Испаний регион Каталония, на северо-востоке страны, также закрывает бары и рестораны на две недели, начиная с четверга 15 октября.

В Чехии, где за последние две недели зарегистрировано наибольшее число заражений на 100 тысяч человек населения, со среды школьников перевели на дистанционное обучение. Бары и рестораны также закрыли. Темпы распространения коронавируса ускоряются в Чехии с начала сентября.