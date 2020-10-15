Россияне просрочили 12,6 миллионов кредитов, это рекордный показатель 

Россияне просрочили 12 миллионов 600 тысяч кредитов, взятых как в крупных банках, так и в микрофинансовых организациях, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс". В бюро отмечают, что это рекордный показатель.

Эксперты объясняют резкий рост долгов финансовыми сложностями, возникшими у россиян в период пандемии коронавируса. По их прогнозам, к концу года число просроченных кредитов и займов вырастет ещё на миллион. В этом случае "каждая шестая ссуда в России окажется проблемной".

Лидером по числу долгов является Москва с 803 тысячами непогашенных займов. Далее следуют Подмосковье и Краснодарский край.

В сентябре Росстат сообщал, что число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось на 1,3 миллиона человек и достигло почти 20 миллионов, что составляет 13,5% населения страны.

До этого ведомство сообщало, что каждый пятый ребёнок в России живёт в семье с доходами ниже прожиточного минимума.

В июле Владимир Путин подписал указ о "прорывном развитии страны", в котором перенёс планы снизить уровень бедности в два раза на шесть лет. Этой цели планировалось достичь к 2024 году, теперь она перенесена на 2030 год. В Кремле объяснили это "неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой".