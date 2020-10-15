Джо Байден отверг сообщения СМИ о его встрече с сотрудником Burisma

Представители кандидата в президенты в США от демократов Джо Байдена заявляют о том, что факты, изложенные публикации в издании The New York Post, о его контактах с высокопоставленным сотрудником украинской энергетической компании Burisma, не соответствуют действительности.

Материал The New York Post вышел 14 октября. В нём утверждается, что в 2015 году Джо Байден встречался с сотрудником Burisma, хотя затем сообщал, что никаких переговоров не проводил. Издание также пишет, что к организации встречи имел отношение Хантер Байден – сын кандидата в президенты и тогдашний член совета директоров украинской компании. Джо Байден в то время занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы.

The New York Post не приводит доказательств встречи Джо Байдена с украинским менеджером, но отмечает, что материал основан на переписке Байдена-младшего с сотрудником Burisma. Документы, как утверждается, находились в компьютере, который доставили на ремонт в штате Делавэр. По словам журналистов, владелец устройства неизвестен, но на жёстком диске находился компромат на Хантера Байдена. В итоге информация попала к личному адвокату президента США Руди Джулиани.

Представители Байдена-старшего в заявлении подчеркнули, что любые контакты с Украиной он проводил в соответствии с официальной политикой США.

Facebook и Twitter ограничили распространение статьи New York Post в ожидании проверки фактов, содержащихся в публикации. Компании – владельцы одноимённых соцсетей выразили опасение в возможном распространении дезинформации в преддверии президентских выборов в США 3 ноября.

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Пресс-секретарь Белого дома обвинила Facebook и Twitter в цензуре.