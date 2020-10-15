Президент Киргизии объявил о своей отставке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку - на фоне массовых протестов в стране.

На сайте президента опубликовано его обращение, в котором сказано, что грозят столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками протестов. По словам Жээнбекова, он не хочет проливать кровь, и поэтому решил уйти в отставку.

Жээнбеков также призвал нового премьер-министра Садыра Жапарова "увести своих сторонников из столицы страны" Бишкека.

Жапаров был официально назначен премьером накануне. Тогда же он заявил, что ведёт с президентом переговоры о его отставке. "Он уйдёт, остались последние минуты", – заявил вчера Жапаров. При этом пресс-служба Жээнбекова после его совещания с Жапаровым заявляла, что уходить в отставку нынешний президент пока не собирается.

Сторонники Жапарова, собравшиеся у дома правительства, заявили, что не хотят прекращать акцию протеста до тех пор, пока президент Жээнбеков не покинет занимаемый пост.

Ранее в среду часть депутатов киргизского парламента утвердила Садыра Жапарова новым главой киргизского правительства. Прежние два решения законодателей по назначению Жапарова премьером были признаны нелегитимными, однако с новым решением президент согласился.

Ещё несколько дней назад Жапаров находился в тюрьме, где отбывал наказание по обвинению в захвате заложников. Его сторонники называли его дело политически мотивированным. В ходе массовых протестов, которые начались после парламентских выборов 4 октября, Жапаров был освобождён.

Оппозиция назвала результаты выборов сфальсифицированными в пользу пропрезидентских сил. Более тысячи человек пострадали в ходе беспорядков. Здание парламента и резиденции президента на какое-то время были заняты протестующими. В киргизской столице объявили чрезвычайное положение, в город ввели войска и армейскую технику.

Итоги выборов были признаны ЦИК недействительными, дата новых выборов пока не назначена.

По конституции, обязанности президента теперь должен исполнять спикер парламента. Накануне им был избран Канат Исаев, лидер лидер политической партии "Кыргызстан".