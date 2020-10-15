Королева Великобритании впервые после семи месяцев самоизоляции из-за коронавируса провела официальный визит. Вместе со своим внуком принцем Уильямом Елизавета II посетила лабораторию Портон-Даун в Солсбери. Её сотрудники — военные и учёные — принимали участие в расследовании отравления бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году. Тогда в Портон-Даун выяснили, что при покушении использовался нервно-паралитический яд "Новичок". В его разработке участвовали советские учёные.

Подробности беседы королевы с сотрудниками лаборатории не сообщаются. Принц Уильям подарил учёным церемониальный Фирминский меч мира — в знак признательности за их работу. Награду вручают подразделениям британских вооруженных сил за деятельность, выходящую за рамки их обычной роли.

Королева была без маски, но участники встречи держались от неё на большом расстоянии, отмечают британские СМИ. Букингемский дворец заверил, что для безопасности Елизаветы II были приняты все необходимые меры.

С начала пандемии коронавируса королева со своим супругом герцогом Эдинбургским переехала из Букингемского дворца в Виндзор. На публике она появлялась два раза – на территории замка во время парада по случаю её дня рождения и при посвящении в рыцари капитана Тома Мура. Свои обязанности Елизавета II выполняла по видеосвязи.

Визит королевы в Солсбери прошёл в день, когда Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении России из-за отравления Алексея Навального в августе. Российские врачи не обнаружили в пробах оппозиционера следов отравляющих веществ. Несколько европейских лабораторий определили, что Навального отравили веществом класса "Новичок". Брюссель и Лондон считают, что Москва нарушила конвенцию о запрете химического оружия. Россия все обвинения в свой адрес назвала бездоказательными и обещала принять ответные меры.

За покушение на Скрипалей в 2018 году Лондон также возложил ответственность на Россию. В отношении Москвы были введены санкции, из Великобритании выслали российских дипломатов. Кремль все обвинения отверг и ответил зеркально.