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ЕС ввёл санкции против Кириенко и Бортникова в связи с отравлением Навального

Сергей Кириенко и Владимир Путин

Европейский союз ввёл санкции против 6 российских чиновников и одной организации в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Решение и санкционный список опубликованы в официальном бюллетене ЕС. Санкции поддержаны так же Великобританией.

В список вошли первый заместитель главы Администрации президента и бывший премьер-министр Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, глава департамента внутренней политики АП Андрей Ярин, двое заместителей министра обороны и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Всем этим людям запрещено будет въезжать в Евросоюз в туристических целях, их активы в ЕС, если они существуют, будут заморожены. Кроме того, физическим и юридическим лицам союза запрещено иметь с людьми из санкционного списка финансовые отношения.

Представители ЕС считают, что лица из санкционного списка могли знать об отравлении или прямо участвовать в его подготовке.

То, что Навальный был отравлен разработанным в СССР и России российским боевым отравляющим веществом "Новичок", подтвердили лаборатории в нескольких странах Евросоюза, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия, куда входит и Россия.

  • Российские власти заявляют, что у них нет доказательств того, что покушение на Навального действительно произошло. Представители разных ведомств одновременно говорят, что ядов "Новичок" никогда не существовало и что они давно были уничтожены Россией в соответствии с международными обязательствами.
  • В среду глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва "ответит зеркально" на санкции ЕС.

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