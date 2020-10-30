Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Меломан Достоевский

Передача из цикла "Писатели и музыка"*** "Родной язык" с немецкой переводчицей Клаудией Дате.*** Радиоантология современной русской поэзии". Стихи Кати Капович (США).
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