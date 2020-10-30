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Лицом к событию. Над "Голосом" реет призрак Алсу

Лицом к событию. Над "Голосом" реет призрак Алсу
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Лицом к событию. Над "Голосом" реет призрак Алсу

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В шоу "Голос" новая "дочка" и новый скандал. Насколько адекватен тот шквал ненависти, который на этот раз обрушился на дочь ведущего программы "Доброе утро" Первого канала? В чем разница между двумя историями? Дети известных родителей - они вообще-то имеют право на участие в престижных конкурсах, или им следует в принципе воздерживаться от участия в них, дабы их родителей не заподозрили в использовании "волосатой руки"? В передаче участвуют: музыкальный критик газеты "Коммерсант" Борис Барабанов, одна из участниц "Голоса" прошлых лет Олика Громова, телевизионный аналитик "МК" Александр Мельман, зам.председателя партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович

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