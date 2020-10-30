В шоу "Голос" новая "дочка" и новый скандал. Насколько адекватен тот шквал ненависти, который на этот раз обрушился на дочь ведущего программы "Доброе утро" Первого канала? В чем разница между двумя историями? Дети известных родителей - они вообще-то имеют право на участие в престижных конкурсах, или им следует в принципе воздерживаться от участия в них, дабы их родителей не заподозрили в использовании "волосатой руки"? В передаче участвуют: музыкальный критик газеты "Коммерсант" Борис Барабанов, одна из участниц "Голоса" прошлых лет Олика Громова, телевизионный аналитик "МК" Александр Мельман, зам.председателя партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович
Другие материалы
-
30 октября 2020
Лицом к событию. Над "Голосом" реет призрак Алсу
-
29 октября 2020
Лицом к событию. Где Путин споткнется?
-
28 октября 2020
Лицом к событию. Законы Путину диктует американский блогер
-
27 октября 2020
Лицом к событию. Путинизм в кольце "фронтов" ?
-
26 октября 2020
Лицом к событию. Папа Минский. Ради кого Лукашенко оставит трон?
-