Время Свободы: КС Украины, президент Зеленский, коррупция и конфликт интересов

Для чего Украина строит две новые военно-морские базы на Черном и Азовском морях?***Владимир Зеленский потребовал роспуска Конституционного суда, признавшего незаконным мониторинг антикоррупционным ведомством налоговых деклараций депутатов и чиновников***Дональд Трамп и Джо Байден готовятся к финишному рывку в борьбе за пост президента США