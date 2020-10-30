Время Свободы: КС Украины, президент Зеленский, коррупция и конфликт интересов
Для чего Украина строит две новые военно-морские базы на Черном и Азовском морях?***Владимир Зеленский потребовал роспуска Конституционного суда, признавшего незаконным мониторинг антикоррупционным ведомством налоговых деклараций депутатов и чиновников***Дональд Трамп и Джо Байден готовятся к финишному рывку в борьбе за пост президента США
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