Бывший проректор МГУ признал вину в коррупции 

Бывший проректор МГУ и министр строительства Самарской области Алексей Гришин, обвиняемый в преднамеренном банкротстве, хищении и даче взятки, признал вину и переведён под домашний арест. Об этом сообщает самарской издание “Парк Гагарина”.

Гришин обвиняется в преднамеренном банкротстве мордовского предприятия, ущерб от которого кредиторам оценен почти в 183 миллиона рублей. Кроме того, его обвиняют в мошенничестве при строительстве и взятке бывшему начальнику управления капитального строительства Мордовии.

Алексей Гришин — сын ректора престижного экономического Университета имени Плеханова Виктора Гришина. Гришин-старший был депутатом Госдумы трёх созывов и заместителем руководителя думской фракции “Единая Россия”. Отца и сына региональная пресса называет близкими людьми бывшего главы Мордовии и бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Должность министра Гришин-младший в Самарской области он получил в 2012 году, вскоре после назначения Меркушкина губернатором региона. Когда он занимал должность, в регионе стартовало строительство масштабных проектов — станции метро “Алабинская”, жилого микрорайона и стадиона “Самара Арена”, — напоминает “Коммерсантъ”. Незадолго перед арестом обвиняемый уволился с поста проректора МГУ.