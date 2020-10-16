США заявили о противостоянии России и Китаю в сфере IT

Соединённые Штаты будут противостоять России и Китаю в сфере информационных и космических технологий, искусственном интеллекте и военной промышленности. Об этом сообщил Белый дом после публикации национальной стратегии президента США по новым технологиям.

В документе говорится, что Москва и Пекин занимаются кражей технологий, принуждают другие компании передавать им интеллектуальную собственность и подрывают свободные рынки. Вашингтон будет защищать инновационную базу своей нацбезопасности и обеспечивать технологическое преимущество для американских разработок, подчеркнул Белый дом.

Соединённые Штаты неоднократно обвиняли Россию в подрывных действиях в сфере информационных компьютерных технологий, в частности, в кибератаках на Украину, Грузию и США, а также в размещении дезинформации в интернете с помощью так называемых "фабрик троллей". В причастности к кибератакам обвиняются, в частности, сотрудники российских спецслужб и структуры, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Москва все обвинения в свой адрес отвергает. В конце сентября президент России Владимир Путин предложил США "обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга ". По мнению Путина Москва и Вашингтон могут разработать совместную программу мер в области международной информационной безопасности. О реакции американской стороны на предложение российского президента не сообщалось.