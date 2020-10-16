В России впервые выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 15 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. Умерли за сутки 232 пациента с COVID-19. Выздоровели 8485 заболевших.

В России загружены 90 процентов больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Из 182 тысяч мест заняты 162 тысячи. В реанимации, уточнил он, заняты 10 процентов коек.

В Москве за сутки впервые с 12 мая зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19 , 1 803 пациента выздоровели, 54 - умерли. Москва находится на первом месте по числу заболевших – почти 353 тысячи, далее следуют Московская область и Санкт-Петербург – более 79 тысяч и 50 тысяч случаев заражения коронавирусом - соответственно.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС, что основными показателями распространения коронавируса для властей города является не график выявленных случаев заражения, а число госпитализаций, количество пациентов с тяжелым течением болезни и подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ.



По словам мэра, по числу госпитализаций Москва находится "далеко не на первом месте" в России. Однако Собянин признал, что этот показатель растёт: если на прошлой неделе число госпитализированных пациентов составляло около 1 тысячи в сутки, то на текущей неделе их было уже почти одна тысяча двести. Мэр отметил, что для Москвы важно удержаться на полутора тысячах госпитализаций в сутки.



По словам мэра, если москвичи будут соблюдать предписанные правила, то появится шанс стабилизировать ситуацию с распространением вируса и "не трогать экономику", что является критически важным.