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В России впервые выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 15 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. Умерли за сутки 232 пациента с COVID-19. Выздоровели 8485 заболевших.

В России загружены 90 процентов больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Из 182 тысяч мест заняты 162 тысячи. В реанимации, уточнил он, заняты 10 процентов коек.

В Москве за сутки впервые с 12 мая зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19 , 1 803 пациента выздоровели, 54 - умерли. Москва находится на первом месте по числу заболевших – почти 353 тысячи, далее следуют Московская область и Санкт-Петербург – более 79 тысяч и 50 тысяч случаев заражения коронавирусом - соответственно.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС, что основными показателями распространения коронавируса для властей города является не график выявленных случаев заражения, а число госпитализаций, количество пациентов с тяжелым течением болезни и подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ.

По словам мэра, по числу госпитализаций Москва находится "далеко не на первом месте" в России. Однако Собянин признал, что этот показатель растёт: если на прошлой неделе число госпитализированных пациентов составляло около 1 тысячи в сутки, то на текущей неделе их было уже почти одна тысяча двести. Мэр отметил, что для Москвы важно удержаться на полутора тысячах госпитализаций в сутки.


По словам мэра, если москвичи будут соблюдать предписанные правила, то появится шанс стабилизировать ситуацию с распространением вируса и "не трогать экономику", что является критически важным.

  • Власти Москвы 15 октября объявили о новых ограничениях из-за COVID-19. Теперь ночью в бары и клубы москвичей будут пускать только при регистрации номера телефона, билеты в театр можно будет приобрести лишь в электронном виде, а контроль за масками в транспорте ужесточат.
  • С 12 октября компании в Москве должны были отправить не менее 30 процентов сотрудников на удалённый режим работы.
  • С 19 октября старшеклассники московских школ будут учиться в дистанционном режиме.
  • Людям старше 65 и больным хроническими заболеваниями московские власти рекомендовали не выходить из дома, их транспортные карты заблокированы.

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