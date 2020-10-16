Арбитражный суд признал деятельность компании "Редокс" законной

В видеоверсию программы Радио Свобода "Лицом к событию" "Опричнина убивает" от 5 октября 2020 года и в транскрипт этой передачи - по требованию ООО "Нижегородского предприятия "Редокс", специализирующегося в области производства товаров для здоровья - внесены сокращения и коррективы.

Речь в программе, в частности, шла о выпуске способствующих лечению сердечных заболеваний музыкальных компакт-дисков, а также об упоминании в 2013 году в рекламных материалах "Редокса" имени учёного Виталия Гинзбурга, лауреата Нобелевской премии по физике. Нижегородское Управление федеральной антимонопольной службы России признало в 2013 году эти рекламные материалы содержащими недостоверные сведения. Однако позже Арбитражный суд Нижегородской области вынес решения в пользу предприятия "Редокс", признав действия ООН законными, а упоминание фамилии Гинзбурга в рекламной деятельности компании - допустимым.

В письме в редакцию руководство ООО "Редокс" указало: "Наша компания никогда не выпускала музыкальные диски, которые лечат от гипертонии, у нас в продаже продаже есть диск "Музыка, снижающая давление", но наша компания никогда не позиционировала этот продукт как метод лечения гипертонии".

Редакция "Свободы" приносит ООО "Нижегородское предприятие "Редокс", чья репутация могла пострадать в результате обнародования неполной информации, свои извинения.