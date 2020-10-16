Потери россиян в пандемию оценили в 841 млрд рублей

На пике эпидемии коронавирусной инфекции во втором квартале 2020 года, работающие россияне потеряли 841 миллиард рублей доходов. Это примерно 16 миллионов среднемесячных зарплат. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование "Цена карантина" агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).

Для расчетов НКР проанализировало поступления от налога на доходы физических лиц в бюджеты регионов. Во втором квартале в годовом выражении они снизились на девять с половиной процентов, в апреле-мае на 16 с половиной процентов. Таким образом, фонд оплаты труда потерял 802 миллиарда рублей за апрель-май и ещё 39 миллиардов рублей в июне.

При этом НКР учитывал потери только официально трудоустроенных россиян. Авторы исследования предполагают, что, например самозанятые, потеряли ещё больше.

На фоне снижения трудовых доходов во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян, по данным Росстата, в апреле—июне сократились на 8 процентов, продемонстрировав самое значительное падение в XXI веке.

Наибольшие экономические потери из-за ограничений, связанных с коронавирусом, понесли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На эти три региона в совокупности пришлось 45 процентов снижения фонда оплаты труда за апрель - июнь. Москва, по данным исследования, потеряла 243 миллиарда рублей.

Снижение зарплат происходило не за счет увольнений, а из-за перевода многих сотрудников на неполную занятость. За время пандемии в режим частичной занятости перевели 4,6 миллиона россиян. Это больше чем число безработных.

В конце августа число официально безработных россиян выросло в пять раз - с 727 тысяч до 3,6 миллионов. Фактическая безработица была ещё выше. В июле, по данным Минтруда, она составляла четыре с половиной миллиона человек.

В период коронавирусных ограничений правительство направило на поддержку семей с детьми и безработных около 770 миллиардов рублей. В целом эти меры сопоставимы с масштабом денежных потерь работающего населения. Однако они предназначались только для определенных категорий граждан и не были направлены на стабилизацию рынка рабочей силы целом, подчеркивают авторы исследования "Цена карантина".

