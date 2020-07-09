Кремль отреагировал на данные о падении доходов россиян из-за пандемии коронавируса нового типа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в опросе участвовало небольшое число людей, поэтому делать выводы о ситуации в стране некорректно, его цитирует РБК.

Ранее совместный опрос компании "Росгосстрах Жизнь" и научно-технического центра "Перспектива" показал, что за время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла до 45 процентов. Одновременно увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тысяч рублей.

Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России коронавирусной инфекции, а каждый десятый – о полной потере заработка.

В опросе участвовали полторы тысячи человек. Исследование проводилось в феврале – до введения карантинных ограничений, и в июне – после ослабления этих мер в большинстве регионов.

Кроме Кремля на опрос отреагировало правительство России. В Минэкономразвития привели данные Росстата об уровне средней номинальной зарплаты, которая в апреле составила 49,3 тысячи рублей, и заявили, что реальные зарплаты, снизились в апреле на 2 процента к апрелю 2019 года.

В разгар вызванного коронавирусом кризиса ряд представителей оппозиции и ведущие экономисты России призывали государство раздать населению прямые выплаты для смягчения финансового урона. Эксперты Центра макроэкономического анализа Альфа-банка оценивали прямую финансовую поддержку населения в 0,3 процента ВВП. Позднее Путин проанонсировал прямые выплаты для граждан с детьми, в первый раз — в мае, после окончания так называемого режима нерабочих дней в России, во второй раз — перед голосованием по поправкам в Конституцию.