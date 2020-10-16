Путин предложил продлить договор СНВ-3 на год без всяких условий

Президент России предложил продлить действующий договор с США об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий на год. По словам Владимира Путина, если это произойдёт, то стороны смогут провести переговоры по всем имеющимся у них вопросам.

Российский президент поручил главе МИД Сергею Лаврову довести позицию Москвы до Вашингтона.

СНВ-3 – последнее крупное соглашение о ядерных вооружениях между двумя странами. Срок его действия истекает в феврале. Администрация президента Дональда Трампа настаивала, чтобы участником соглашения об ограничении ядерных вооружений стал Китай. Российская сторона с этим не согласилась. При этом спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Вашингтон перед президентскими выборами готов к продлению договора на ограниченный срок и без этого условия. По словам Биллингсли, стороны уже достигли принципиального соглашения. При этом замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что предложение Вашингтона неприемлемо для Москвы.