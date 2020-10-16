Джонсон призвал британцев быть готовыми к Брекзиту без сделки

Премьер-министр Великобритании в телеобращении призвал британцев готовиться к выходу из Евросоюза с 1 января 2021 года без торгового соглашения. Вместе с тем Джонсон надеется продолжить переговоры с ЕС о Брекзите в ближайшие дни.
По словам британского премьера, если соглашение так и не будет подписано, то Лондон будет работать с ЕС как Австралия – по принципам свободной торговли.
Канцлер Германии Ангела Меркель после заявления Джонсона сказала, что Евросоюз готов к продолжению переговоров с Великобританией, но "не любой ценой".
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, единственная сфера, где Соединённое королевство может одержать победу без сделки – это рыболовство. Вопросы рыбной ловли необходимо решить, если Великобритания хочет достичь торгового соглашения, подчеркнул Макрон.
Вопросы рыбной ловли являются важными для Франции, так как французские рыбаки ведут промысел в британских водах. Но, по словам Макрона, главным приоритетом европейских лидеров является обеспечение справедливых правил конкуренции между Великобританией и ЕС.
- Британские избиратели проголосовали за выход из ЕС на референдуме в 2016 году.
- Бывший премьер Тереза Мэй два года вела переговоры с Евросоюзом, однако заключённое ею соглашение три раза было отвергнуто британским парламентом. Борис Джонсон, сменивший Мэй, обещал вывести Британию из ЕС в любом случае – с договором или без.
- До конца 2020 года предусмотрен переходный период, в ходе которого Британия может договориться с ЕС о свободной торговле.
- Ранее Лондон и Брюссель договорились, что между Северной Ирландией и Ирландией сохранится прозрачная граница. При этом имеющееся соглашение предусматривает возможность таможенных проверок грузов, прибывающих из Северной Ирландии в Великобританию.
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