Джонсон призвал британцев быть готовыми к Брекзиту без сделки

Премьер-министр Великобритании в телеобращении призвал британцев готовиться к выходу из Евросоюза с 1 января 2021 года без торгового соглашения. Вместе с тем Джонсон надеется продолжить переговоры с ЕС о Брекзите в ближайшие дни.

По словам британского премьера, если соглашение так и не будет подписано, то Лондон будет работать с ЕС как Австралия – по принципам свободной торговли.

Канцлер Германии Ангела Меркель после заявления Джонсона сказала, что Евросоюз готов к продолжению переговоров с Великобританией, но "не любой ценой".

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, единственная сфера, где Соединённое королевство может одержать победу без сделки – это рыболовство. Вопросы рыбной ловли необходимо решить, если Великобритания хочет достичь торгового соглашения, подчеркнул Макрон.

Вопросы рыбной ловли являются важными для Франции, так как французские рыбаки ведут промысел в британских водах. Но, по словам Макрона, главным приоритетом европейских лидеров является обеспечение справедливых правил конкуренции между Великобританией и ЕС.